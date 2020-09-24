تركيا تسجل 1767 إصابة جديدة بكورونا

وأفادت الوزارة -في إحصائية يومية، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية، اليوم الخميس- بارتفاع العدد العام للمصابين بفيروس كورونا المستجد ليصل إلى مستوى 308 آلاف و69 حالة.. مشيرة إلى استمرار ارتفاع مؤشر الإصابات في البلاد الذي بلغ يوم 21 سبتمبر 1743 حالة، وفي 22 سبتمبر 1692.
وأضافت أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 7 آلاف و711 شخصا بعد تسجيل 72 حالة جديدة مقابل 68 حالة في إحصائية 21 سبتمبر و65 في 22 سبتمبر.. لافتة إلى شفاء 1027 مريضا، ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 270 ألفا و723 شخصا.
وتشهد تركيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات كبيرة للإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي يثير جدلا في البلاد حول ضرورة إعادة القيود العامة لوقف تسارع انتشار المرض.
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