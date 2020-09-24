انفجار مريب داخل موقع لحزب الله جنوب لبنان .. بالفيديو

دوت الخليج :- هز انفجار كبير عصر الثلاثاء بلدة عين قانا الواقعة في إقليم التفاح، جنوب لبنان، أحد معاقل حزب الله البارزة في البلاد.
وفي حين لم تعرف بعد أسباب الانفجار الذي وقع بحسب بعض سكان المنطقة داخل منطقة أمنية تابعة لحزب الله، فرضت القوى الأمنية طوقاً حول المكان، مانعة الأهالي من الاقتراب، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
من جهته، أكد مراسل العربية أن الانفجار وقع في منزل تابع لحزب الله.
كما أفادت معلومات للعربية.نت بأن الانفجار كبير جداً، وقد سمع صوته حتى قرى شرق صيدا.
إلى ذلك، أظهرت مشاهد مصورة ارتفاع أعمدة الدخان الأسود بكثافة، وانتشارها على نطاق واسع في الموقع.
العربية
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