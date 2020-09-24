وفاة سفير جنوب السودان في الكويت

كشفت صحيفة الراي الكويتية عن وفاة سفير دولة جنوب السودان بارمينا ماكويت في البلاد صباح اليوم.

وكان بارمينا ماكويت قد سلم أوراق إعتماده في مايو من العام 2016 لرئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

ويُشار الي أول قنصل للكويت لدى جوبا السفير الدكتور الراحل عبدالله السريع والذي أطلقوا عليه «عبدالله جوبا» .

وكانت الكويت كانت من اوائل الدول التي قدمت يد العون والمساعدة للجنوب بعد انتهاء الحرب الأهلية الأولى وتحقيق السلام وكانت أول دولة عربية تدخل إلى جنوب السودان بغرض التعمير والتنمية، كما كانت من أول الدول اعترافا بجمهورية جنوب السودان فور إعلان الاستقلال في العاشر من يوليو 2011.

تعود بداية العلاقات بين الكويت وجنوب السودان الي سبعينات القرن الماضي وتحديدًا إلى العام 1974، حينما قررت دولة الكويت فتح مكتب للمساعدات الكويتية في عاصمة إقليم جنوب السودان آنذاك (مدينة جوبا)، ثم فتحت قنصلية بعد الاستقرار النسبي الذي شهده الإقليم عقب التوقيع على اتفاقية أديس أبابا العام 1972 بين حكومة جمهورية السودان بقيادة الرئيس الراحل جعفر نميري وحركة تحرير السودان الممثلة للجنوبيين لانهاء الحرب الأهلية السودانية الثانية ومنح الجنوبيين حكمًا ذاتيًا، لتكون لجمهورية مصر العربية ودولة الكويت الأسبقية في الوجود العربي في هذا الإقليم المهمش والمنسي من قبل الجميع.