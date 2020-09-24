ممثل هوليوودي يستعد لدخول عالم الكرة

وكشفت تقارير أن الممثل يعد مستثمرا محتملا لنادي "ريكسهام" الذي يلعب حاليا في الدرجة الخامسة بالدوري الوطني الإنجليزي.

ودخل النادي الويلزي وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في محادثات مع رينولدز، بالإضافة إلى الممثل الأميركي روب ماكيلهيني الذي اشتهر بمسلسل "فيلادلفيا دائما مشمسة".

وصوت 97.5 في المئة من أعضاء صندوق أنصار "ريكسهام" البالغ عددهم 1254 لصالح استمرار المحادثات مع رينولدز.

وباع رينولدز الذي اشتهر بلعب دور البطولة في فيلم Deadpool علامته التجارية الخاصة بمشروبات كحولية مقابل 610 مليون دولار، علما أنه صنّف من قبل مجلة "فوربس" الأميركية في المركز الثاني أكثر الممثلين أجرا في العام 2010.