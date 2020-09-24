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اعتقال رئيس الإكوادور السابق فى تهم فساد

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بسنت فاروق 2020-09-24 11:09 0 تبليغ

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وقالت وسائل الإعلام، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس، إن المحكمة أصدرت أيضا، الأمر بالقبض على 18 وزيرا وبرلمانيا ورجل أعمال سابقين، أدينوا فى قضية تتعلق بالفساد.

وأضافت أن المحكمة قضت كذلك، بحرمان الرئيس السابق من المعاش التقاعدى طوال الحياة، كما أوعزت المحكمة، بحرمان جميع المحكومين من الحقوق السياسية خلال فترة السجن.

ووفقا لحكم المحكمة، سيتعين على المدانين، دفع تعويضات بمبلغ إجمالى قدره 14.7 مليون دولار، وتخضع عقاراتهم فى الإكوادور للمصادرة.

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وحكمت محكمة فى الإكوادور على "كوريا"، المقيم حاليا فى بلجيكا، فى أبريل الماضي، غيابيا بالسجن ثمانى سنوات بتهم فساد.

واعتبرت المحكمة، أن "كوريا" قام بتنظيم مخطط إجرامى شمل بعض موظفى جهاز الدولة، وحصل فى إطاره على أكثر من 7.5 مليون دولار من بعض رجال الأعمال لتمويل الحملات الانتخابية، مقابل عقود حكومية.

 

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