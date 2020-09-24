سفارة روسيا في واشنطن تحث أمريكا على مكافحة فيروس كورونا المستجد بدلا من انتقاد اللقاح الروسي

دعت السفارة الروسية لدى واشنطن الحكومة الأمريكية، إلى تركيز جهودها على مكافحة فيروس كورونا المستجد بدلًا من انتقاد اللقاح الروسي المضاد لهذا الوباء.

وذكرت السفارة، حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم /الخميس/ "لا تحاولوا التقليل من شأن الاقتراح البنّاء للرئيس فلاديمير بوتين بعقد مؤتمر رفيع المستوى عبر الإنترنت قريبًا للدول المهتمة بالتعاون في تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا .. انقذوا حياة الأمريكيين، وحاربوا فيروس كورونا وليس اللقاحات الروسية".

وأرفقت السفارة رسالة للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، التي أعربت عن شكوكها حيال فعالية اللقاح الروسي.

وفي الوقت ذاته .. نشرت السفارة نص موجز صحفي للبيت الأبيض، قالت فيه المتحدثة الإعلامية باسم البيت الأبيض كايلي مكيناني - إن الرئيس دونالد ترامب لا يستبعد إمكانية استخدام لقاحات أنتجتها دول أخرى غير روسيا.