وزير خارجية ألمانيا: يمكن توظيف اتفاقات السلام لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

رحب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الخميس، باتفاقيات السلام بين إسرائيل والبحرين والإمارات خلال الأيام الماضية.
وقال وزير الخارجية الألماني إنه بالإمكان توظيف اتفاقات السلام لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في الشرق الأوسط وحلها شرط لتحقيق السلام الشامل والعادل.
وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع رباعي مع وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا بحضور مبعوثة الاتحاد الأوروبي: "بحثنا سبل التنسيق المشترك من أجل إعادة إطلاق محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية".
وبدأت، اليوم الخميس، في العاصمة الأردنية، فعاليات اجتماع عمان الرباعي حول عملية السلام في الشرق الأوسط بمشاركة مصر وفرنسا وألمانيا ومبعوثة الاتحاد الأوروبي.
وشارك بالاجتماع سامح شكري، وزير الخارجية، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، ووزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، ووزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، إضافة إلى مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام سوزانا تريستال.
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