وزير الخارجية الأردني: حل القضية الفلسطينية شرط السلام في المنطقة

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في الشرق الأوسط وحلها شرط لتحقيق السلام الشامل والعادل.

وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع رباعي مع وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا بحضور مبعوثة الاتحاد الأوروبي، "بحثنا سبل التنسيق المشترك من أجل إعادة إطلاق محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية".

وأضاف الصفدي "ركزنا على كيفية العمل معا من أجل إيجاد أفق حقيقي للتوصل للسلام العادل والشامل".

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وأعرب الصفدي عن قلق بلاده من حالة الانسداد السياسي في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، مؤكدً أن حل الدولتين أساس تحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل.

وبدأت، اليوم الخميس، في العاصمة الأردنية، فعاليات اجتماع عمان الرباعي حول عملية السلام في الشرق الأوسط بمشاركة مصر وفرنسا وألمانيا ومبعوثة الاتحاد الأوروبي.

وشارك بالاجتماع سامح شكري وزير الخارجية ونظيره الأردني أيمن الصفدي، ووزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، ووزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، إضافة إلى مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام سوزانا تريستال.