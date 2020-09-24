من الأردن.. لودريان: لا بديل عن حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

اجتمع وزراء خارجية كل من مصر والأردن وألمانيا وفرنسا اليوم، الخميس، لبحث آخر المستجدات ذات الصلة بتطورات القضية الفلسطينية.
وبعد الاجتماع الرباعي، أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان-ايف لودريان، خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة عمان، أنه لا بديل عن حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال لودريان: "مصممون على ذلك من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي".
وبدوره، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي: "بحثنا سبل التنسيق المشترك من أجل إعادة إطلاق محادثات السلام الفلسطينية ـ الإسرائيلية".
وأكد وزير الخارجية الأردني أن حل الدولتين أساس تحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل.
وكان الصفدى وزير خارجية الأردن، قد التقى نظيره الفرنسي في مبنى وزارة الخارجية وشئون المغتربين، لبحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والمستجدات الإقليمية.
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