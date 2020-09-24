مندوبا الإمارات وإسرائيل بالأمم المتحدة يبحثان سبل التعاون بين البلدين

استقبلت لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة ، السفير جلعاد إردان المندوب الدائم لدولة إسرائيل لدى الأمم المتحدة، بمقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة .

ويعد هذا اللقاء هو الأول من نوعه بين الجانبين وذلك في في اعقاب توقيع معاهدة السلام بين الامارات واسرائيل في واشنطن بتاريخ 15 سبتمبر الجاري.

وشدد سفيرا البلدين - خلال الاجتماع - على أهمية التعاون في حشد الجهود لتعزيز السلام في المنطقة، حيث بحثا كيفية مساهمة العلاقات الدبلوماسية المباشرة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في إتاحة فرص هائلة أمام البلدين والمنطقة بأسرها.

فيما استعرضا السفيران الأولويات المشتركة على مستوى الأمم المتحدة، بما في ذلك الاستجابة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتعاون في مجال التكنولوجيا الرقمية.

كما تبادلا الطرفان فرص التعاون في مكافحة التطرف عبر الإنترنت، وتمكين النساء وأصحاب الهمم، وكذلك في مجال العمل المتعلق بمكافحة التغير المناخي، وحماية البيئة، والطاقة، والتعليم والتبادل الثقافي.