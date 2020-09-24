نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة ما يقرب من 20 شخصا من العاملين في مصرف لبنان بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية اللبنانية، إصابة ما يقرب من 20 شخصا من العاملين في مصرف لبنان، بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت تقارير إعلامية، خضوع أحد نواب حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة ، لفحص الكشف عن الفيروس والنتيجة ما زالت غير معروفة حتى الآن.

سجلت لبنان 684 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 29986 إصابات.

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وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 12445، فيما زاد عدد الوفيات إلى 307 وفيات بعد تسجيل 10 حالات جديدة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 31,405 مليون إصابة، بينهم أكثر من 967 ألف حالة وفاة، وأكثر من 22,990 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.