مصدر أمني يكشف سبب انفجار جنوب لبنان

دوت الخليج :- ذكرت مصادر أمنية لـ"سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، أن انفجار جنوب لبنان وقع في مستودع أسلحة لحزب الله بسبب خطأ فني.

وأوضحت المصادر الأمنية أن الانفجار تسبب في سقوط عدد من الجرحى دون أن تورد أرقاما، فيما فرض حزب الله طوقا أمنيا على المنطقة التي وقع بها الانفجار وغطتها سحابة ضخمة من الدخان. ووقع الانفجار في قرية عين قانا الجنوبية، القريبة من مدينة صيدا الساحلية، مما أدى إلى تصاعد دخان رمادي فوق القرية.

وأكد مسؤول في جماعة حزب الله وقوع انفجار، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

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وبدا واضحا من الصور المتداولة حجم الانفجار الضخم، حيث سمع دوي الانفجار في ارجاء منطقة الجنوب، وارتفعت سحب الدخان الأسود في سماء المنطقة.

وتظهر الصور والفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أضرارا مادية في المباني والسيارات وتصاعد كبير لسحب الدخان.

سكاي نيوز