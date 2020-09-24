فرنسا: تعليق إسرائيل لضم أراض فلسطينية يجب أن يتحول لقرار نهائى

وأضاف لودريان، خلال كلمته فى مؤتمر صحفى عقب انتهاء الاجتماع الوزارى الرباعى بمشاركة وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، بشأن التطورات فى عملية السلام بمنطقة الشرق الأوسط، أن "كلا من فلسطين وإسرائيل يرغبان فى إيجاد حل للصراع ولكن ليس على حساب أى منهما".

وتابع لودريان، بأنه "لا بديل عن حل الدولتين، كما أن تعليق إسرائيل ضم الأراضى الفلسطينية يجب أن يتحول لقرار نهائى".