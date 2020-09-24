خلال 24 ساعة.. روسيا تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بـ كورونا

وأعلنت السلطات أيضا عن 150 حالة وفاة بالفيروس، مما يرفع الإجمالى إلى 19799 حالة. يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.

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