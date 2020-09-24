الحرس الثوري الإيراني يعلن إنشاء قاعدة عسكرية بحرية شرق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، إنشاء قاعدة عسكرية بحرية جديدة شرق مضيق هرمز.
وقال الحرس الثوري الإيراني إن هذه القاعدة أطلق عليها اسم "الشهيد مجيد راهبر"، وذلك في محافظة سيريك في الجهة الشرقية لمضيق هرمز، وتضم القاعدة كاسرات أمواج بمساحة 20 هكتارا ووحدات عسكرية ومباني.
وأضاف قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي: "قاعدة الشهيد راهبر البحرية العسكرية تقع في واحدة من أكثر المناطق استراتيجية، من حيث الدفاع والهجوم، في الخليج ومضيق هرمز، وستسهم في تعزيز ورفع مستوى العمليات البحرية الإيراني في مجالات الدفاع والهجوم والرصد بمنطقة الخليج".
وأكدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، أمس الأربعاء، أن بلادها ترغب في تحقيق السلام في المنطقة.
وأضافت المسئولة الأمريكية في تصريحات إلى فضائية العربية السعودية أن إيران تواصل دعم ميليشيات الحوثي في اليمن.
وتابعت أن خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني كان إنجازا في التمثيل، مشيرة إلى أن نظام إيران يستخدم الإرهاب للبقاء بالسلطة.
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