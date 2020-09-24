أول رد سعودي على حريق سفارة المملكة بالسودان

كشفت صحيفة عكاظ السعودية، عن نتائج الحريق الذي اندلع في السفارة السعودية بالخرطوم وتحديدا في الملحقية الثقافية بالعاصمة السودانية الخرطوم الواقعة في شارع الستين.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها داخل البعثة الدبلوماسية السعودية في الخرطوم إن الحريق محدود وليست هناك أي خسائر في الأرواح، لافتة إلى متابعة الجهات المختصة الوضع لإخماد الحريق.

وكان ناشطون تداولوا صورا لألسنة النيران وارتفاع سحب الدخان، فيما بثت صحيفة شنو نيوز الإلكترونية السودانية فيديو للحريق، ونقلت عن مصادر مطلعة أكدت لها أنه يتم التعامل معه من قبل الجهات المختصة.

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أفاد مصدر من السفارة السعودية لدى السودان، بأن حريقا قد نشب بمقر الملحقية السعودية اليوم الخميس.

وحول أسباب الحريق، أوضح المصدر السعودي فى تصريح لـ دوت الخليج"، أن الحريق يعود بسبب ماس كهربائي فى

الخيمة الواقعة خارج المبنى ولم يسفر عن خسائر بشرية كما تمت السيطرة على الحريق بعد الاستجابة العاجلة للفريق المدنى.