بعد اتهامه لهم بـ القصف والاغتيالات.. الحشد الشعبي ترد على مقتدى الصدر

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الخميس، أنها ملتزمة بأوامر القائد العام وغير معنية بأي صراعات سياسية، فيما أشارت إلى أنها غير مسؤولة عن جهات تستخدم اسمها للقيام بنشاط عسكري غير قانوني؛ وذلك ردا على زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر.

وكان الصدر قد طالب فصائل الحشد الشعبي، أمس الأربعاء، بوقف القصف والاغتيالات وعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية من جميع الأطراف.

ووفقا لـ "السومرية نيوز" العراقية، قالت الهيئة في بيان لها أنه "منذ اللحظة الأولى التي أُسس بها حشدكم الوفي وبمباركة من المرجعية الأبوية لسماحة السيد علي السيستاني دام ظله وهو يذود بعزم لا يلين ودماء أجريناها رخيصة قربانا لتراب هذا الوطن الطاهر لم نبتغ عرضا ولا مناصب سوى رضا الله وطرد الظلام والظلاميين من أرض النور والأنبياء".

وأضافت أن "الحشد الشعبي حظى لدى جميع أبناء شعبنا على اختلاف مشاربهم ومرجعياتهم باحترام وتبجيل للتضحيات التي قدمها ومازال يقدمها في طريق العز والجهاد"، مشيرة إلى "اننا كما أكدنا سابقا ان الحشد قوة عسكرية عراقية رسمية ملتزمة بكل الأوامر التي تصدر عن القائد العام للقوات المسلحة وتمارس عملها وفق السياقات والقوانين التي تسري على المؤسسات الأمنية العراقية كافة".

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وأكدت أنها "ليست معنية بأي صراعات سياسية أو أحداث داخلية تجرى في البلد، كما أنها ليست مسؤولة عن جهات تستخدم ااسمها لأغراض التشويه والتسقيط والقيام بعمليات مشبوهة ونشاط عسكري غير قانوني يستهدف مصالح أجنبية أو مدنية وطنية لا تنسجم مع ثوابت الدولة وقد أعلنا مرارا وعبر مواقف رسمية براءتنا الكاملة منها".

وتابعت أن "محاولات أطراف داخلية وخارجية لزجها بذلك هي محاولات لخلط الأوراق وتضليل الرأي العام عن دورها المشرف والتاريخي في حفظ الأرض والعرض".

وأمس الأربعاء، قال الصدر في تغريده له على "تويتر": "اعلموا أيها الأخوة المجاهدون في الحشد الشعبي أن ما تقوم به بعض الفصائل المنتمية لهذا العنوان الكبير فيه إضعاف للعراق وشعبه ودولته، وإضعافهم يعني تقوية القوى الخارجية وعلى رأسها كبيرة الشر أمريكا".