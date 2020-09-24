الخارجية السودانية: الفترة القادمة تشهد تعزيز العلاقات مع مصر

نوهت وزارة الخارجية السودانية بتعيين السفير محمد الياس كأول سفير للسودان في مصر بعد ثورة ديسمبر، معربة عن أملها في أن تشهد فترته حركة دؤوبة لتعزيز وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وقالت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم الخميس - إن السفير محمد الياس محمد الحاج، قدم يوم أمس الأربعاء، أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية السودان، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأضافت: "رحب الرئيس السيسي بالسفير محمد الياس، متمنيًا له التوفيق في مهمته".
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