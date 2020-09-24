وزير الخارجية الإيراني: سنتعاون مع تركيا لتخفيف "الحصار" عن قطر

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده لا تهتم بالشخص الذي سيتسلم مفاتيح البيت الأبيض، بقدر ما تهتم بالسياسة الأمريكية.
وردا على سؤال عمن تفضل إيران أن يكون حاكما للبيت الأبيض، قال ظريف في حوار مع وكالة "سبوتنيك" في موسكو اليوم الخميس: "نحن لا نهتم بمن يكون في البيت الأبيض، نحن نهتم بالسياسة الأمريكية. طالما أن السياسة الأمريكية تقوم على الإكراه والانسحاب من الاتفاقيات الدولية".
وأضاف أن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي هي الخطوة الأولى التي يجب أن يتخذها الأمريكيون، مؤكدا أنه يتعين على الولايات المتحدة التعويض عن الأضرار التي ألحقتها بالشعب الإيراني.
وأكد ظريف أن طهران وموسكو أجرتا محادثات جيدة للغاية في مجال التعاون العسكري، وهذه المحادثات ستستمر.
من جانب آخر، استدعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، سفراء إيران لديها، احتجاجًا على اعتقال عدد من مواطني الدول الأوروبية الثلاث، وعلى قمع السلطات الإيرانية للمتظاهرين.
وقالت شبكة "بي.بي.سي" البريطانية، إن الدول الثلاث انتقدت في رسالة مشتركة، الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان داخل إيران، قائلة إن "هذه القضية ستضر بصورة إيران الدولية بشكل خطير".
واستنكرت الرسالة الاحتجاجية الاحتجاز التعسفي لمزدوجي الجنسية وغيرهم من المواطنين، واحتجازهم دون سبب واضح في ظروف قاسية.
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