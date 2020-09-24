مأساة الهند بالصور.. قتلى تحت الأنقاض بينهم أطفال

قضى 41 شخصا في انهيار مبنى سكني مؤلف من 3 طوابق، الاثنين الماضي، غربي الهند وفق حصيلة جديدة، فيما أعلنت السلطات، الخميس، انتهاء عمليات البحث.
وتمكن المسعفون من إخراج 20 شخصا أحياء من بين أنقاض المبنى في بلدة بهيواندي، القريبة من بومباي، عاصمة البلاد المالية.
وانتشلت الفرق بمساعدة كلاب مدربة 41 جثة من بين الركام وفق ما قال مسؤول رفيع المستوى في الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث لوكالة "فرانس برس".
وأكد أنوبام سريفاستافا: "انتهت عمليات البحث"، بينما كتب المدير العام للهيئة ساتيا نارايان برادهان في تغريدة، أن بين الضحايا 10 أطفال.
ولم يُعرف سبب الحادث، لكن انهيار المباني شائع نسبيا في الهند بين يونيو وسبتمبر، خلال الرياح الموسمية، ومع هطول أمطار غزيرة في بعض الأحيان.
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