الاتحاد الأوروبى يدعو لتشديد الإجراءات لمواجهة مخاطر موجة ثانية لـ كورونا

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس، خلال مؤتمر صحفى، إنه "على كل الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات فورية مع ظهور أولى المؤشرات إلى بؤر جديدة"، مضيفة "قد تكون هذه فرصتنا الأخيرة لتجنب تكرار الوضع الذى شهدناه فى الربيع الماضى".

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