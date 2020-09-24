رسالة تحذيرية من السعودية لمجلس الأمن: تهديد خطير لكل دول البحر الأحمر

حذر المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، مجلس الأمن الدولي، من أن "بقعة نفطية" شوهدت على مسافة 50 كيلومترًا إلى الغرب من الناقلة المتهالكة (صافر) المتوقفة قبالة مرفأ رأس عيسى النفطي المطل على البحر الأحمر منذ أكثر من 5 سنوات.
وأوضح في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أمس، أن خبراء لاحظوا أن أنبوبًا متصلًا بالناقلة ربما انفصل عن الدعامات التي تثبته في القاع ويطفو الآن فوق سطح البحر
وأشار المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي إلى أن الناقلة "صافر" وصلت إلى حالة حرجة، وأن الوضع يشكل تهديدًا خطيرًا لكل الدول المطلة على البحر الأحمر خاصة اليمن والمملكة.
وأكد السفير المعلمي، أن هذا الوضع الخطير يجب ألا يُترك دون معالجته.
وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من أن "صافر" يمكن أن تُسرب ما يصل إلى 4 أمثال النفط الذي تسرب من الناقلة "إكسون فالديز" عام 1989 قبالة ألاسكا.
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