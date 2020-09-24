قريباً على الواتساب 6 مميزات جديدة تعرف عليها واستخداماتها

يعد تطبيق الواتساب من أهم التطبيقات العملية الهامة في حياتنا اليومية ولا يمكن الاستغناء عنها، حيث يضم هذا التطبيق العديد من المميزات التي تسهل على الفرد التعامل مع الآخرين، وفي هذه الآونة أصبح هذا التطبيق يضم مميزات جديدة ومنها نسخ الإصدارات الجديدة التجريبية ومن بين جميع الميزات التي ينوي التطبيق طرحها قريباً للمستخدمين فإن واحدة من أهمها هي دعم الأجهزة المتعددة والوسائط المنتهية الصلاحية ووضع الإجازة وغيرها، وقد ظهرت جميع الميزات المذكورة أعلاه في تحديثات النسخة التجريبية بيتاً ولا تزال قيد التطوير، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا بعض الميزات التي يمكن أن تأتى إلى الواتساب في وقت أقرب مما هو متوقع بحسب موقع (business Tech).

1- دعم الأجهزة المتعددة :

بعد أخر التحديثات التي يمر بها الواتساب والميزات الأخيرة التي يعمل عليها وعلى تحديثها بشكل مستمر وفقاً للتقارير الصادرة عن موقع (WABETALNFO ) فإن واتساب قد وصل إلى المرحلة النهائية من الاختبار وقد تكون متاحة قريباً لمختبري الإصدارات التجريبية وتتيح الميزة للمستخدمين تسجيل الدخول إلى أربعة أجهزة في وقت واحد دون إنشاء حسابات متعددة، وهذا يعني أنه يمكنك استخدام واتساب على آيفون وآيباد في نفس الوقت دون إنشاء حسابات مختلفة.

2- الاختفاء الذاتي لرسائل الوسائط الاجتماعية:

بالإضافة إلى ميزة الاختفاء الذاتي لرسائل الوسائط الاجتماعية، حيث تظهر في بعض الهواتف باسم MEDIA EXPIRED، وقد ظهرت في آخر تحديث لإصدار أندرويد التجريبي وفي هذه الميزة سيتم حذف ملفات الوسائط مثل الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF المرسلة إلى المستلم عندما يغادر الدردشة.

3- خلفيات قابلة للتخصيص:

أوضح موقع Wabetainfo أيضاً عن وجود ميزة جديدة تتيح للمستخدمين بتعيين خلفية جديدة سيتم سؤاله عما إذا كان يريد تعيين الخلفية للدردشة الحالية أو لجميع الدردشات

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4- وضع الإجازة :

من الجدير بالذكر أن تطبيق الواتساب قد أوقف ميزة وضع الأجازة منذ فترة طويلة ولكن عمل على تحديثها وتطويرها وفقاً لأحدث جودة، مع العلم أنها تسمح للمستخدمين بتجاهل الإشعارات من الدردشات المؤرشفة وسيعطي واتساب خيارين للمستخدمين للتعامل مع محادثاتهم المؤرشفة الأول هو الإخطار بوجود رسائل جديدة وفي هذه الحالة سيسمح بمعرفة تلقي رسائل من الدردشات المؤرشفة والخيار الثاني هو إخفاء الدردشات تلقائياً وفي هذه الحالة سيتم أرشفة الدردشات غير النشطة منذ ستة أشهر تلقائياً.

5- وضع البحث المتقدم :

بالإضافة إلى ميزة أخرى يمكن أن يطرحها واتساب قريباً وهى ميزة البحث المتقدم وهي تتيح للمستخدم البحث عن الملفات والصور ومقاطع الفيديو والمزيد في شريط البحث الذي سيتم توفيره بمجرد طرح الميزة.

6- الحماية ببصمة الأصابع :

يقوم واتساب بتجربة ميزة أمان جديدة تتيح للمستخدمين الدخول عبر إصدار سطح المكتب واتساب ويب باستخدام مستشعر بصمات الأصابع على هواتفهم الذكية، ووفقاً للتقارير فإن هذه الميزة قيد التطوير حالياً و ستتوفر في تحديث مستقبلي.