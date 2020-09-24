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ترشح الرئيس الروسي بوتين لـ نوبل للسلام

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ذكرت وكالة الأنباء الروسية تاس أن مجموعة من الكتاب الروس بقيادة سيرجي كومكوف رشحت الزعيم الروسي فلاديمير بوتين لجائزة نوبل للسلام

وقدموا الطلب في أوسلو في 10 سبتمبر الجاري، ووضعوه إلى جانب دونالد ترامب في قائمة المرشحين المحتملين للجائزة المرموقة.

وقال متحدث رئاسي إن بوتين، الذي تم ترشيحه أيضًا في 2013 ، لم يطرحه الكرملين.

والمرشحون للفوز بجائزة السلام لهذا العام منظمة الصحة العالمية، مع رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن وجريتا ثونبرج.

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