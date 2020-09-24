نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات وبدء إصدار مختلف التأشيرات بدءً من اليوم الخميس في المقال التالي

عمر شويل - جدة أشارت الهيئة الاتحادية الهوية والجنسية بدولة الإمارات العربية المتحدة بالإعلان عن استئناف العمل من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي، وذلك حول إصدار مختلف التأشيرات باستثناء تصاريح العمل، وذلك بدءً من اليوم الخميس الموافق 24 من شهر سبتمبر، وقد أوضحت الهيئة أن لاستكمال العمليات يتم إصدار أذونات الدخول بهدف تخفيف القيوم وتعزيز جهود الدولة نحو دعم خطط القيود وتعزيز دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بهدف تقديم دعم خطط التعافي ودعم عجلة النمو بالتزامن مع تمكين منظومة العمل القائمة على تحقيق الاتزان الحيوي بين الإجراءات والتدابير الوقائية من جهة وعودة المناخ السياحي والاقتصادي ومختلف الجوانب التنموية من جهة ثانية.

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة قد أشارت إلى أن القرار جاء نتيجة استجابة لكافة المعطيات الراهنة المتمثلة في حزمة التدابير والإجراءات الاحترازية التي أشارت إليها وزارة الصحة في كافة البروتوكولات بالتعاون مع بعض الجهات المسئولة وآليات السفر المتخذة لدى قطاع النقل الجوي إلى جانب تطبيق مختلف الممارسات الرامية إلى الحد من تبعات تفشي فيروس كورونا، حيث أكدت على ضرورة الحفاظ على الإرشادات واتباعها والحفاظ على التباعد وارتداء الكمامات، بالإضافة إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية قد أصدرت في مارس الماضي قراراً بالتعليق المؤقت لإصدار كافة التأشيرات باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية، وذلك من منطلق المسؤولية التي تتحلى بها دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه المجتمع الدولى وجهودها الرامية إلى مكافحة تفشي هذه الجائحة.

ومن الجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى في الفترة الأخيرة لتحقيق أفضل مسار بين الدول خاصة بعد ما شهدته في الفترة الأخيرة بسبب جائحة كورونا التي جعلت جميع دول العالم تعاني وما زالت حتى وقتنا هذ تعاني، إلا أن تعود الحياة إلى طبيعتها واكتشاف مصل العلاج، ونأمل فريق ثقفني على بداية العام الجديد أن تنتهي هذه الجائحة ويتم شفاء جميع مرضى الفيروس، فقد نتج عن هذا الوباء العديد من الخسائر التي قد أصابت الأفراد والمنشآت في مختلف أنحاء دول العالم، نسأل الله أن تنتهي هذه الأزمة بخير والخروج منها بسلام.