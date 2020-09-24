متهما بـ 16 تهمة .. مسلح يطلق النار على ضابطي شرطة في لويزفيل

اندلعت أعمال شغب في لويزفيل بعد أن أعلن المدعي العام أنه لن يتم توجيه أي تهم جنائية ضد ضباط الشرطة المتورطين في وفاة المرأة الأمريكية من أصل أفريقي بريونا تايلور في مارس.

وقال قائد شرطة لويزفيل المؤقت روبرت شرودر خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس إن المسلح الذي أطلق النار على ضابطي شرطة خلال أعمال شغب في لويزفيل بولاية كنتاكي ، خلال الليل ، وجهت إليه 16 تهمة جنائية.

وقال شرودر "في هذا الوقت، وجهت لارينزو جونسون تهمتين بالاعتداء من الدرجة الأولى و14 تهمة للتعريض الجائر للخطر، وكلها موجهة ضد ضباط الشرطة".

وأصيب اثنان من ضباط إنفاذ القانون يوم الأربعاء في لويزفيل خلال الاحتجاجات التي اندلعت بعد أن قضى المدعي العام بالولاية ببراءة رجال الشرطة المتهمين بقتل المرأة الأمريكية من أصل أفريقي بريونا تيلور من التهم الموجهة إليهم.