بطاقة قسط الراجحي بدون هامش ربح تعرف على الشروط وطريقة طلب البطاقة من الراجحي

بطاقة قسط الراجحي هو أحد الخدمات المصرفية التي يقدمها مصرف الراجحي للعملاء داخل المملكة العربية السعودية حيث يعتبر مصرف الراجحى من أهم المصارف الأسلامية والمؤسسات المالية داخل المملكة حيث يقدم الراجحي مجموعة متكاملة من المنتجات التمويلية والعروض المصرفية من أجل تلبية إحتياجات ومتطلبات العملاء كما يعمل مصرف الراجحي على ترسيخ قاعدته الرأسمالية وخبرته من أجل القيام بدور ريادي فى مجال التمويل داخل المملكة العربية السعودية وعلى صعيد الخدمات المصرفية للأفراد يقدم الراجحي مجموعة من البطاقات الائتمانية والتسهيلات الائتمانية التي تناسب كافة الفئات ومنها بطاقة قسط الراجحي والتي تقدم للعملاء تسهيلات على تقسيط المشتريات وذلك بفترة من ثلاثة إلى ستة أشهر عن طريق برنامج تساهيل كما يقدم الراجحي بطاقات ائتمانية آخري مثل بطاقة تسوق الراجحي وبطاقة المرابحة وبطاقة المكافأة وبطاقة إنسان لفعل الخير حيث تتميز تلك البطاقات الائتمانية أنها جميعاََ متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الأسلامية وفى هذا المقال سوف نتعرف على الشروط الواجب توفرها من أجل الحصول على بطاقة قسط الراجحي من مصرف الراجحى داخل المملكة العربية السعودية كما سوف نتعرف في هذا المقال على طريقة التقديم لطلب بطاقة قسط الراجحي من مصرف الراجحى داخل المملكة العربية السعودية

لكي يستفيد عميل مصرف الراجحي من برنامج التقسيط بدون هامش ربح يشترط أن لا تقل فاتورة المشتريات الخاصة بالعميل عن ألف ريال سعودي وذلك لأي تاجر يتم الشراء منه يشترط أن يقوم العميل بإختيار خطط السداد من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر لكي يحصل على بطاقة قسط الراجحي بدون هامش ربح من مصرف الراجحي داخل المملكة العربية السعودية يسمح للعميل إدارج أربعة عمليات تقسيط في برنامج تساهيل 0٪ يطبق ذلك على بطاقة المرابحة الائتمانية يشترط وجود حساب للعميل داخل مصرف الراجحي لكي يحصل على بطاقة قسط الراجحي بدون هامش ربح من مصرف الراجحي داخل المملكة العربية السعودية يمكن للعميل الأتصال على رقم 9200003344 وذلك لطلب التقسيط ويشترط أن يكون ذلك قبل نهاية الشهر الميلادي لكشف الحساب

شروط الحصول على بطاقة قسط الراجحي من مصرف الراجحى داخل المملكة العربية السعوديةطريقة طلب بطاقة قسط الراجحي من مصرف الراجحى داخل المملكة العربية السعودية

تتيح بطاقة قسط الراجحي المقدمة من مصرف الراجحي للعملاء إمكانية تقسيط مشترياتهم بقيمة 1000 ريال سعودي أو أكثر وذلك لمدة تصل من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وذلك بدون هامش ربح من برنامج تساهيل 0٪ وسوف نتعرف على خطوات طلب بطاقة قسط الراجحي من مصرف الراجحى داخل المملكة العربية السعودية

الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لمصرف الراجحي وملئ نموذج طلب بطاقة قسط الراجحي تعبئة كافة البيانات المطلوبة مثل الأسم والسن والجنسية والجنس ورقم الهوية الوطنية الخاص بالعميل أو رقم الأقامة للوافدين والراتب الشهري للعميل والقطاع الذي يعمل بيه العميل وحساب العميل داخل مصرف الراجحي داخل المملكة العربية السعودية بعد إستكمال البيانات المطلوبة في طلب بطاقة قسط الراجحي يتم الضغط على إرسال حتى يتم إرسال طلب الحصول على بطاقة قسط الراجحي بدون هامش ربح من مصرف الراجحي داخل المملكة العربية السعودية بعد ذلك يقوم مصرف الراجحي بدراسة طلب بطاقة قسط الراجحي وبعد الموافقة على الطلب يتم إخطار العميل بالموافقة وإرسال بطاقة قسط الراجحي للعميل على عنوانه الوطني أو يقوم العميل بإستلامها من أحد فروع مصرف الراجحي والمنتشرة في كل أنحاء المملكة العربية السعودية

ويعتبر مصرف الراجحي من أهم المصارف الأسلامية داخل المملكة العربية السعودية حيث يعمل مصرف الراجحي على تطوير منتجاته التمويلية وخدماته البنكية من أجل أن يلبى كافة متطلبات وإحتياجات العملاء داخل المملكة العربية السعودية كما يعمل مصرف الراجحي على تنشيط القطاع الإقتصادي داخل المملكة كما يعمل الراجحي على ترسيخ قاعدته الرأسمالية وخبرته من أجل القيام بدور ريادي وهام فى مجال التمويل ويمتلك مصرف الراجحي أكبر شبكة فروع في المملكة العربية السعودية حيث يبلغ عدد فروع مصرف الراجحي داخل المملكة حوالي 500 فرع يقدم من خلالهم عروض تمويلية مختلفة ومتنوعة وخدمات مصرفية تساعد كافة العملاء كما يعمل الراجحي على تقديم جميع أنواع التمويل الشخصي التي من خلالها يستطيع المصرف أن يحقق جميع متطلبات وإحتياجات العملاء داخل المملكة العربية السعودية

وأهم ما يميز العروض التمويلية والمنتجات المصرفية التي يقدمها مصرف الراجحي داخل المملكة العربية السعودية للأفراد والشركات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة أنها جميعاََ متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الأسلامية كما أتاح مصرف الراجحي إمكانية الحصول على العروض التمويلية المختلفه والمتنوعة التي يقدمها الراجحي من خلال خطوات سهلة وميسرة لجميع العملاء داخل المملكة العربية السعودية وذلك بعد توافر جميع الشروط المطلوبة وتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال طلب التمويل الشخصي من مصرف الراجحي كما يقدم مصرف الراجحي العديد من التسهيلات وخيارات للسداد متنوعة وأقساط مجدولة تساعد العملاء في إختيار التمويل المناسب لهم والذى يلائم إلتزماتهم المالية الآخري كما يقدم مصرف الراجحي الموافقة الفورية على طلب الحصول على التمويل الشخصي