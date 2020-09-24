غرامة انتهاء الهوية الوطنية السعودية وكيفية تجديدها في الأحوال المدنية في المملكة

قامت وزارة الأحوال المدنية في المملكة السعودية العربية التابعة لوزارة الداخلية السعودية الرد على العديد من استفسارات الجمهور والمواطنين، وذلك عن طريق صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك، موضحة أهمية استخراج بدل فاقد للهوية الوطنية لعدم تلقي الغرامات المُوقعة على المواطنين بسبب انتهاء الهوية الوطنية وذلك بعد الإبلاغ بفقدانها مصرحة إنه بمجرد الإبلاغ يتم إلغاء البطاقة ولا يتم التعامل بها، ويجب الإسراع بعمل طلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج هوية أخرى سارية وينطبق ذلك في جميع أنحاء المملكة ويمكن التقديم أون لاين عن طريق الموقع الرسمي للأحوال المدنية وذلك في ظل الظروف التي واجهت البلد مؤخراً وتوسيعاً للجهود المُقدمة من الجهات و الحكومة المختصة.

غرامة انتهاء الهوية الوطنية السعودية

أيضاً قامت الأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية بالتوضيح أنه يمكن للمواطن تجديد الهوية الوطنية قبل موعد انتهائها بـ 180 يومًا و يتم احتساب 100 ريال سعودي من تاريخ انتهاء الهوية الوطنية، وتحذر مُشددة من رهن أو فقدان الهوية الوطنية بدون تقديم تقرير بدل فاقد وتوضيح تفاصيل فقد الهوية ليتم وقفها رسمياً في أرجاء المملكة العربية السعودية حيث مشددة على أن فقدانها يعرض للمساءلة القانونية من الجهات المختصة و وزارة الداخلية السعودية، حيث أنها تعد وثيقة رسمية نصت الأنظمة على منع رهنها لأي جهة، فلا يتم رهنها حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية ويتم التحقيق في ذلك اجتناباً للشبهات ويجب اتباع القواعد والقوانين البارزة والشروط المنطبقة على المواطنين عند تجديد الهوية الوطنية وقامت الأحوال المدنية السعودية بنشر تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر رداً على استفسار في هذا الشأن، أنه بمجرد الإبلاغ يتم إلغاء البطاقة واستخراج بدل فاقد.

تجديد الهوية الوطنية إلكتروني في السعودية

ويمكن للأفراد المقيمين في المملكة العربية السعودية والمواطنين تجديد بطاقة الهوية الوطنية بعد انتهائها مباشرةً إلكترونيًا من خلال الدخول إلى منصة أبشر للأفراد التابعة لوزارة الداخلية، ويقومون من يريدون تجديد الهوية اتمام تسجيل اسم المستخدم والرقم السري ورمز التحقق المرئي، وبعد ذلك يتم اتباع باقي خطوات تسجيل البيانات ورفع طلب تجديد البطاقة، أو التجديد من خلال زيارة الفروع الرسمية للأحوال المدنية التابعة للمملكة العربية السعودية.