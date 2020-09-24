مقتل شخصين إثر سقوط مروحية عسكرية في أفغانستان 

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الخميس، سقوط مروحية عسكرية بسبب ارتطامها بعمود كهرباء، ومقتل شخصين.

وقال بسم الله عطاش، عضو مجلس مقاطعة بغلان شمالي أفغانستان، إن المروحية اصطدمت بأحد أعمدة الكهرباء، ما أدى إلى سقوطها وتحطمها قرب مدينة بول خمري عاصمة المقاطعة، بحسب صفحة "إيرلاين نيوز" على "تويتر".

وأرجع مسؤولون أمنيون سبب الحادث إلى مشكلات فنية أصابت الطائرة أثناء تحليقها، لافتين إلى مقتل قائد الطائرة ومساعده.

وتشهد أفغانستان مناوشات مستمرة بين حركة "طالبان" والجيش الأفغاني، كان نتيجة آخرها مقتل 12 مدنيا وإصابة 10 آخرين في ضربتين جويتين على قاعدة تابعة لحركة طالبان في إقليم قندوز شمال شرق أفغانستان، قبل أيام.

وبحسب "رويترز"، ولم يؤكد مسؤولو وزارة الدفاع في كابول سقوط قتلى في صفوف المدنيين، لكنهم قالوا إن أكثر من 40 من مقاتلي طالبان قتلوا في الضربتين الجويتين.

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وأصدرت حركة طالبان بيانا اتهمت فيه قوات الأمن الأفغانية بقتل 40 مدنيا على الأقل في الضربتين الجويتين. ولم تعلق الحركة المتشددة على الخسائر في صفوف مقاتليها.

وتواصل القتال بين القوات الأفغانية وحركة طالبان على الرغم من تجمع ممثلين عن الجانبين الأسبوع الماضي لإجراء محادثات تاريخية بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 20 عاما في أفغانستان.

وتأتي المفاوضات تتويجا لاتفاق أبرم بين طالبان والولايات المتحدة في فبراير ، والذي مهد الطريق أيضا لانسحاب جميع القوات الأجنبية بحلول مايو 2021.