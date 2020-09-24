بيان من الأهلي المصري بشأن مصير فايلر.. "الجدل مستمر"

أصدر النادي الأهلي المصري، الخميس، بيانا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن المدير الفني للفريق، السويسري رينيه فايلر.

ونفى الأهلي المصري إصداره قرارات أو بيانات تخص قطاع الكرة، و"لاسيما الفريق الأول لكرة القدم، مشيرا إلى أن البيان الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وكل ما جاء فيه غير صحيح بالمرة. وقال مصدر بالنادي الأهلي المصري لـ"دوت الخليج" إن هناك جلسة سيعقدها مجلس الإدارة، الجمعة، مع فايلر لحسم مسألة استمراره مع الفريق.

ويأتي ذلك بعد أن اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر رحيل فايلر عن الأهلي على غرار مدرب الزمالك السابق، باتريس كارتيرون.

ووفقا لمصادر مصرية، فأن فايلر رفض جميع العروض التي قدمتها إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب، لتجديد العقد معه، مصرا على الرحيل.

يذكر أن فايلر قاد الأهلي للقبي السوبر المصري بداية الموسم، وبطولة الدوري المحلي 2019-2020، كما قاد الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.