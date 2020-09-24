عاجل .. رئيس قبرص : تركيا تستولى على حقوقنا ويجب تطبيق القانون عليها

قال الرئيس القبرصى، نيكوس أناستاسيادس، إن تركيا تستولى على حقوق بلاده فى شرق المتوسط، وتفشل المفاوضات بسبب سياساتها المتعنتة، مطالبا بتطبيق القانون الدولى عليها، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وأضاف فى كلمته أمام الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن بلاده ملتزمة بحكم المحكمة الدولية بشأن النزاع مع تركيا، مشيرا إلى أن تركيا اتخذت إجراءات أحادية فى المتوسط. وتابع الرئيس القبرصى "تركيا غزت سوريا وتدخلت في ليبيا.. وتهدف لفرض تقسيم قبرص بالقوة.. وبسبب التعنت التركى تعانى قبرص من الانقسام".

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