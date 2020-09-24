الارشيف / أخبار عالمية

أمر قضائى بمثول نجل ترامب أمام محكمة أمريكية

0 نشر
محمد بدر 2020-09-24 20:33 0 تبليغ

Advertisements
أمر قاض فى نيويورك، أمس الأربعاء، إريك ترامب، نجل الرئيس الأميركى بالمثول أمام المحكمة فى 7 أكتوبر فى إطار التحقيق فى شبهات عن أن منظمة ترامب ضخمت بشكل غير قانونى قيمة أصول عقارية، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".

وتسعى المدعية العامة لولاية نيويورك الديمقراطية، ليتيشا جيمس التى فتحت التحقيق، منذ مايو لاستجواب إريك ترامب "36 عاما" والذى بات الرجل الأول فى مجموعة ترامب منذ انتقال والده إلى البيت الأبيض مطلع 2017.

ورغم أن إريك ترامب أعلن استعداده "للتعاون" مع التحقيق، إلا أن محاميه طلبوا مؤخرا إرجاء الجلسة إلى ما بعد انتخابات 3 نوفمبر، بحجة أنه منشغل جدا فى الحملة الانتخابية لوالده الساعى للفوز بولاية ثانية.

واعترضت المدعية العامة على الطلب فى محكمة فى الولاية، وطلبت أن يتم إجبار إريك ترامب على تقديم مستندات بشأن العديد من ممتلكات الشركة ومن بينها مبنى فى وول ستريت وفندق ترامب إنترناشونال فى شيكاغو.

وبعد جلسة المحكمة، الأربعاء، وافق القاضى آرثر إنغورون على طلب المدعية العامة معتبرا حجج ترامب الابن "غير مقنعة"، مشيرا إلى أن "هذه المحكمة غير ملزمة بالجدول الزمنى للانتخابات الوطنية".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أمر قضائى بمثول نجل ترامب أمام محكمة أمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا