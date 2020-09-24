أمر قضائى بمثول نجل ترامب أمام محكمة أمريكية

أمر قاض فى نيويورك، أمس الأربعاء، إريك ترامب، نجل الرئيس الأميركى بالمثول أمام المحكمة فى 7 أكتوبر فى إطار التحقيق فى شبهات عن أن منظمة ترامب ضخمت بشكل غير قانونى قيمة أصول عقارية، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وتسعى المدعية العامة لولاية نيويورك الديمقراطية، ليتيشا جيمس التى فتحت التحقيق، منذ مايو لاستجواب إريك ترامب "36 عاما" والذى بات الرجل الأول فى مجموعة ترامب منذ انتقال والده إلى البيت الأبيض مطلع 2017.

ورغم أن إريك ترامب أعلن استعداده "للتعاون" مع التحقيق، إلا أن محاميه طلبوا مؤخرا إرجاء الجلسة إلى ما بعد انتخابات 3 نوفمبر، بحجة أنه منشغل جدا فى الحملة الانتخابية لوالده الساعى للفوز بولاية ثانية.

واعترضت المدعية العامة على الطلب فى محكمة فى الولاية، وطلبت أن يتم إجبار إريك ترامب على تقديم مستندات بشأن العديد من ممتلكات الشركة ومن بينها مبنى فى وول ستريت وفندق ترامب إنترناشونال فى شيكاغو.

وبعد جلسة المحكمة، الأربعاء، وافق القاضى آرثر إنغورون على طلب المدعية العامة معتبرا حجج ترامب الابن "غير مقنعة"، مشيرا إلى أن "هذه المحكمة غير ملزمة بالجدول الزمنى للانتخابات الوطنية".