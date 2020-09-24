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بريطانيا تسجل أعلى معدل يومي للإصابة منذ بداية انتشار وباء كورونا

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أعلنت وزارة الصحة في بريطانيا، اليوم الخميس، عن ارتفاع معدل الإصابات المؤكدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 5534 حالة، وهو أعلى معدل يومي للإصابة منذ بداية انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد.

وذكرت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها، اليوم، أنه خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 40 مصابا، مشيرة إلى أنه تم تشخيص إصابة6178 شخصًا بالإضافة إلى وفاة 37 شخصا.

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وبلغ إجمالي عدد المصابين بكورونا في المملكة المتحدة، قد تجاوز 416 ألفًا، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 41902 شخصًا. 

ودق الاتحاد الأوروبي ناقوس الخطر، اليوم الخميس، بشأن فيروس كورونا قائلا إن الوباء الآن، أصبح أسوأ مما كان عليه خلال فترة الذروة في مارس الماضي في العديد من البلدان الأعضاء.

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