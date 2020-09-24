سلاح الجو الإيراني يحصل على رادار قادر على تتبع الأهداف لمسافات 220 كم

يقال إن نظام الرادار الجديد في سلاح الجو الإيراني قادر على تتبع الأهداف المحمولة جوًا على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة على مسافة تصل إلى 220 كيلومترًا.

وخلال حفل أقيم اليوم الخميس، قدم سلاح الجو الإيراني (IRIAF) واحدة من أحدث الإضافات إلى ترسانة البلاد المضادة للطائرات ، حسبما ذكرت وكالة أنباء تسنيم.

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ووفقًا للمنفذ الإعلامي، فإن القطعة الجديدة من المعدات العسكرية، وهي نظام رادار يسمى "سروش"، قادرة على رصد الأهداف ذات "منطقة المقطع العرضي الصغيرة (RCS) على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة في نطاق 220 كيلومترًا".

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وكما ورد أن "تقنيات أشباه الموصلات" المستخدمة في تصميم الرادار تسمح لنظام الرادار الجديد بالعمل في "جميع الظروف الجوية".

كما شهد الحفل، الذي حضره قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الإيراني العميد الركن علي رضا صباحي، الكشف عن نظام رادار آخر،

والذي وصفته الوسيلة الإعلامية بأنه "نظام ذكي يضم مزيجًا من كلا النظامين الأساسي والأساسي الرادارات الثانوية".