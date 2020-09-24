نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: ترامب سيقبل نتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة في المقال التالي
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني في إفادة صحفية: "الرئيس سيقبل نتائج انتخابات حرة ونزيهة"، الأمر الذي دفع زملاءها الجمهوريين في الكونجرس للتعبير عن دعمهم لانتقال سلمي للسلطة.
ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء، التعهد بأن ينقل السلطة بشكل سلمي في حال خسارته في الانتخابات الرئاسية القادمة أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.
وفي رده على سؤال صحفي، حول ما إذا كان سيلتزم بالنقل السلمي للسلطة قال ترامب: "سيتعين علينا أن ننتظر ماذا يحدث.. أنتم تعلمون أنني كنت أشكو بشدة من الاقتراع عبر البريد.. هذا التصويت كارثي".
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