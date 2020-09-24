ابنة شقيق ترامب تقاضى الرئيس الأمريكى

اتهمت الدعوى المرفوعة فى محكمة ولاية نيويورك فى مانهاتن، ضد دونالد ترامب وشقيقته ماريان ترامب بارى، وشقيقه روبرت ترامب، الذى توفى فى أغسطس، بـ"الاحتيال الجامح" والتآمر، حسبما أفادت "رويترز".
تعيد الدعوى إلى الواجهة، بعض المزاعم التى أوردتها مارى ترامب فى كتابها الأخير "أكثر من اللازم وغير كافٍ: كيف صنعت عائلتى الرجل الأكثر خطورة فى العالم".
واتهمت مارى ترامب الرئيس وأخويه بالتحرك من أجل "الضغط" عليها أثناء مناورتهم للسيطرة على ملكية جدها فريد ترامب، والد دونالد ترامب، الذى توفى عام 1999. وجاء فى الشكوى: "لم يكن الاحتيال مجرد عمل عائلى - لقد كان أسلوب حياة".
فى بيان قدمه محاميها، قالت مارى ترامب إن المدعى عليهم "خدعونى بالعمل سويا فى السر ليسرقوا منى، من خلال قول كذبة تلو الأخرى حول قيمة ما ورثته، وخداعى للتخلى عن كل شيء مقابل جزء من قيمته الحقيقية".
وهاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مارى، بضراوة بالغة، فى شهر يوليو، بعد إصدارها كتابا عنه، حقق مبيعات خيالية فى اليوم الأول من طرحه للجمهور، قائلا "إنها فى حالة فوضى".
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