الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على شخصين و4 كيانات في إيران

ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شخصين وأربعة كيانات في إيران.
واضافت في بيان لها اليوم الخميس: "تمت إضافة الأفراد التالية أسماؤهم إلى قائمة {مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الخاصة بالرعايا المعينين التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية".
وشملت قائمة أهداف وزارة الخزانة القاضيين الإيرانيين سيد محمود الساداتي ومحمد سلطاني، بالإضافة إلى الفرع الأول لمحكمة الثورة في شيراز، وسجون عادل آباد وأرومية ووكيل آباد.
وفي وقت سابق اليوم، قال الممثل الأمريكي الخاص لإيران وفنزويلا، إن واشنطن ستعلن فرض عقوبات على المسؤولين والكيانات الإيرانية المتورطة في إعدام المصارع نافيد أفكاري البالغ من العمر 27 عامًا، والذي اتهم بقتل حارس خلال احتجاجات 2018.
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