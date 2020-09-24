أمريكا تقدم مليار دولار مساعدات لـ جنوب السودان وسوريا ودول الساحل

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس عن تقديم نحو 108 ملايين دولار من المساعدات الإنسانية لشعب جنوب السودان.

وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي إن هذا الإعلان جاء خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم "حوار مع أكبر عشرة مانحين في العالم بشأن الاحتياجات الإنسانية العالمية" والذي استضافته الولايات المتحدة.

وأضاف بومبيو أنه تم كذلك خلال الاجتماع الإعلان عن مساعدات بأكثر من 720 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية للشعب السوري إلى جانب مساعدات إنسانية بنحو152 مليون دولار للاستجابة للأزمة الإنسانية في دول منطقة الساحل في النيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا ومالي.

وذكر الوزير أن بلاده لا تزال أكبر مانح منفرد للمساعدات الإنسانية علىمستوى العالم مشيرا إلى أنه رغم تقدير بلاده لمساهمات المانحين حتى الآن ، لكنه يجب إدراك الاحتياجات الكبيرة لتلك المناطق وتدعو المانحين الحاليين والجدد لتقديم مساهمات جديدة أو الوفاء بالتعهدات الحالية من هذه المساعدات المنقذة للحياة.