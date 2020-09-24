الارشيف / أخبار عالمية

أمريكا تقدم مليار دولار مساعدات لـ جنوب السودان وسوريا ودول الساحل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس عن تقديم نحو 108 ملايين دولار من المساعدات الإنسانية لشعب جنوب السودان. 

وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي إن هذا الإعلان جاء خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم "حوار مع أكبر عشرة مانحين في العالم بشأن الاحتياجات الإنسانية العالمية" والذي استضافته الولايات المتحدة.

وأضاف بومبيو أنه تم كذلك خلال الاجتماع الإعلان عن مساعدات بأكثر من 720 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية للشعب السوري إلى جانب مساعدات إنسانية بنحو152 مليون دولار للاستجابة للأزمة الإنسانية في دول منطقة الساحل في النيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا ومالي.

وذكر الوزير أن بلاده لا تزال أكبر مانح منفرد للمساعدات الإنسانية علىمستوى العالم مشيرا إلى أنه رغم تقدير بلاده لمساهمات المانحين حتى الآن ، لكنه يجب إدراك الاحتياجات الكبيرة لتلك المناطق وتدعو المانحين الحاليين والجدد لتقديم مساهمات جديدة أو الوفاء بالتعهدات الحالية من هذه المساعدات المنقذة للحياة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أمريكا تقدم مليار دولار مساعدات لـ جنوب السودان وسوريا ودول الساحل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا