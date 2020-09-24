نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من العراق.. الجيش اللبناني يتسلم مليونا و800 ألف ليتر من المازوت في المقال التالي
وأكد البيان، أنه الجيش تسلم مليون و800 ألف ليتر من مادة المازوت كانت مخصصة لمعامل إنتاج الطاقة الكهربائية.
وأشار البيان، إلى أنه "تبين أن المادة غير ملائمة للاستعمال في معامل الكهرباء، وعليه فقد تسلمها الجيش بعد أن تم وضعها بتصرفه على أن توزع على الوحدات لاستخدامها وفق احتياجاتها".
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