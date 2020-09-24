نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقوبات أمريكية جديدة على كيانات ومسؤولين بإيران في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس فرض عقوبات جديدة على عدد من الكيانات والمسؤولين بإيران بسبب ما يحدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأوضح مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي في بيان له، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على عدد من المسؤولين أبرزهم القاضي سيد محمود الساداتي الذي حكم بالإعدام على المصارع الإيراني نويد أفكاري، والقاضي محمد سلطاني، بالمحكمة الثورية في مدينة شيراز، ومدير سجن عادل أباد.
وفى وقت سابق من اليوم أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران إليوت أبرامز، أن بلاده ستفرض عقوبات جديدة على كيانات إيرانية؛ من بينها قاضٍ حكم بالإعدام على المصارع نويد أفكاري.
وقال أبرامز في تصريحات صحفية: أنه سيتم فرض عقوبات على مسئولين وكيانات إيرانية؛ حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.
وفي وقت سابق أفاد أبرامز، الإثنين الماضي، بقلق بلاده إزاء التعاون العسكري بين إيران وكوريا الشمالية في تطوير الصواريخ بعيدة المدى، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها لمنع استمرار هذا التعاون.
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