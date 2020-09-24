واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات وكيانات إيرانية 

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على عدة شخصيات وكيانات إيرانية، متهمة إياها بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت الوزارة في بيانها، إن "العقوبات شملت قاضيا قالت إنه ضالع في قضية مصارع إيراني حكم عليه بالإعدام".

من جهته، أشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى أن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات على القاضي سيد محمود سادتي والقاضي محمد سلطاني والفرع الأول من محكمة شيراز الثورية وسجون عادل آباد وأرومية ووكيل آباد".

وأدى تنفيذ حكم إعدام المصارع الإيراني نويد أفكاري (27 عاما)، بعد إدانته بالقتل العمد لعنصر أمني خلال احتجاجات شعبية في صيف 2018، إلى موجة غضب عالمي.

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ودعا مسؤولون ومنظمات سياسية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الرياضية الدولية في بداية الأمر إلى إلغاء الحكم الذي وصف بـ"اللاإنساني"، بسبب انتزاع اعترافات قسرية من أفكاري، حسب تعبيرهم.

وسعى بومبيو الشهر الماضي لإعادة فرض كافة عقوبات الأمم المتحدة على إيران بتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي متهما طهران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ووصفت 13 من بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الـ15 الخطوة الأمريكية بـ"الباطلة"، كون واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي قبل عامين.