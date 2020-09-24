دونالد ترامب: انتخابات نوفمبر لن تكون "نزيهة"

وقال ترامب "نريد التأكد من أن الانتخابات نزيهة لكنني لست متأكدا من إمكانية ذلك"، مما أثار الشكوك مرة أخرى بشأن الانتخابات التي حذر من أنها ستكون "مزورة".
وجاء ذلك بعد أن قدمت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني بيانًا مشروطًا للصحافة - قائلة إن ترامب 'سيقبل نتائج انتخابات حرة ونزيهة"
وسُئل ترامب أثناء مغادرته البيت الأبيض في رحلة إلى نورث كارولينا وفلوريدا عما إذا كانت الانتخابات شرعية فقط إذا فاز.
وأضاف "علينا ان نكون حذرين جدا في الاقتراع، أوراق الاقتراع هي عملية احتيال كبيرة، ولقد وجدوا أنني فهمت ثمانية أوراق اقتراع في سلة مهملات في مكان ما.
ومن المحتمل أنه كان يشير إلى إعلان مكتب التحقيقات الفيدرالي حول التحقيق في المخالفات المحتملة في مجلس مقاطعة لوزيرن للانتخابات. وقال المحققون إنهم اكتشفوا تسعة أوراق اقتراع تم إرسالها بالبريد.
ويمكن أن تُنسب بعض بطاقات الاقتراع إلى ناخبين محددين والبعض الآخر لا يمكنه ذلك.
وقال المدعي الأمريكي ديفيد ج. فريد، إن جميع الأصوات التسعة تم الإدلاء بها لمرشح الرئاسة دونالد ترامب.
وذكر ترامب أيضًا "الكثير من أوراق الاقتراع في النهر"، وقال: "إنهم يطردونها إذا كان لديهم اسم ترامب، أعتقد، ولكن كان لديهم بطاقات اقتراع.
وواصل ترامب هجومه على بطاقات الاقتراع عبر البريد، مستخدمًا أحدث المعلومات من مكتب التحقيقات الفيدرالي كوقود لحربه لفكرة الاقتراع بالبريد
وقال "لا أعلم أنه يمكن أن يكون الأمر مع هذا الوضع برمته، أوراق الاقتراع غير المرغوب فيها، إنهم يرسلون الملايين إلى الجميع بدون طلب، وسوف نرى"
وفي وقت سابق اليوم، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني إن ترامب سيقبل نتائج انتخابات "حرة ونزيهة" - بعد يوم من رفض الرئيس الالتزام بنقل سلمي للسلطة.
وتم استجواب ماكناني مرارًا وتكرارًا يوم الخميس بشأن بيان الرئيس - الذي أثار مخاوف كافية لدرجة أنه أدى إلى رد مبكر من زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل والسناتور الجمهوري ميت رومني والسناتور ماركو روبيو.
وكرر ماكناني "سيقبل الرئيس نتائج انتخابات حرة ونزيهة، وسيقبل إرادة الشعب الأمريكي".
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