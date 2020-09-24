تداول أرامكو في الأسواق المالية السعودية طريقة التداول

تداول اسهم ارامكو في الأسواق المالية السعودية؛ حيث أعلنت شركة أرامكوا أنها تعيش أفضل فتراتها في هذه الأيام كأبر شركة نفط علي مستوى العالم، وصاحبة أكبر طرح عالمي في الأسواق المالية، وتمتلك شركة أرامكوا حصة كرابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، حيث صرحت في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ال 90 أنه تسجل أكثر من 10 مليون برميل من النفط يومياً ويبلغ تكلفة البرميل حوالي 2.5 دولار، مما جعلها صُنفت كأكبر شركة نفط في العالم بالرغم من التراجع الذي حدث لها هذا العام بسبب انتشار فيرس كورونا في العالم وفي المملكة العربية السعودية.

وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمر ملكي منذ أيام يتضمن تولي وزارة الصناعة والثروة المعدنية وتولي القيادة بالإشراف علي قطاع البتروكيماويات والإشراف علي البرامج الداعمة للصناعة وإصدار التراخيص والخدمات ذات الصلة بذلك.

عدد أسهم أرامكو

قد بلغ عدد أسهم أرامكو ما يقارب 200 مليار سهم، حيث طرحت شركة أرامكو ما يعادل 1.5% من أسهم الشركة في البورصة العالمية أي حوالي 3 مليار سهم للاكتتاب الفعلي، وقد تم تحديد سعر الطرح الوحد حوالي 32 ريال سعودي.

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قد طرحت شركة أرامكوا أسهمها في العام الماضي في الفترة ما بين 17 من شهر نوفمبر حتي 4 من شهر ديسمبر 2019 ميلادياً لتصل الأموال المطروحة حوالي 446 مليار ريال سعودي بنسبة بلغت 465%، وقد حددت شركة أرامكوا ثلث أسهم الشركة للأفراد ليصل عدد الأسهم المطروحة للأفراد واحد مليار سهم ويتبقى 2 مليار سهم تم تخصيصهم للشركات الاستثمارية.

طريقة تداول أرامكو في الأسواق المالية

حيت أوضحت شركة أرامكوا الي كل عملائها عبر موقعها الإلكتروني كيفية تداول وشراء أسهم أرامكوا للمساهمة في اكتتاب أسهم شركة أرامكوا المطروحة، وذلك يتم في عدة خطوات تتم كالتالي: