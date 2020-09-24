كل المحللين أخفقوا.. مصر تعلن أسعار الفائدة الجديدة

وقال في بيان، نشر على موقعه الإلكتروني، إنه حدد الفائدة عند 9.75 بالمئة للإقراض، و8.75 بالمئة للإيداع.

وكان 15 من أصل 18 محللا، استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن يبقي البنك المركزي في مصر على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما توقع 3 أنه سيقلصها نقطة مئوية.