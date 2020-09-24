حصيلة قياسية .. فرنسا تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بكورونا

ويرتفع بذلك العدد الإجمالى للإصابات بالفيروس إلى 497237 حالة، فيما أظهرت البيانات تسجيل 52 وفاة جديدة بالفيروس فى الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الكلى للوفيات إلى 31511.
ودفعت الزيادة الكبيرة فى عدد الإصابات سلطات البلاد إلى إعادة فرض قيود فى المدن الكبرى من أجل احتواء الفيروس.
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