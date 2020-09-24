البيت الأبيض : ترامب سيقبل نتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة

أعلن البيت الأبيض الخميس، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيقبل نتائج الانتخابات الرئاسية التى ستجرى فى نوفمبر المقبل، وذلك إثر الانتقادات على رفضه الالتزام بنتائج الانتخابات، حسبما أفادت وكالة "رويترز".





وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلى ماكنانى فى إفادة صحفية: "الرئيس سيقبل نتائج انتخابات حرة ونزيهة"، الأمر الذى دفع زملاءها الجمهوريين فى الكونغرس للتعبير عن دعمهم لانتقال سلمى للسلطة. ورفض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس الأربعاء، التعهد بأن ينقل السلطة بشكل سلمى فى حال خسارته فى الانتخابات الرئاسية القادمة أمام المرشح الديمقراطى جو بايدن. وفى رده على سؤال صحفى، حول ما إذا كان سيلتزم بالنقل السلمى للسلطة قال ترامب: "سيتعين علينا أن ننتظر ماذا يحدث.. أنتم تعلمون أننى كنت أشكو بشدة من الاقتراع عبر البريد.. هذا التصويت كارثى".

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