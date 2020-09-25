خلال أسبوعين .. مقاتلتان بالبحرية الأمريكية تحترقان في الجو

أُجبرت طائرة أخرى تابعة للبحرية الأمريكية من طراز F / A-18 Super Hornet على الهبوط بصورة مفاجئة في المحطة الجوية البحرية اوكينا في غضون أسبوعين فقط، حيث عانت طائراتان متقدمتان تعملان ضمن مجموعة الناقلات من حرائق في المحرك.

ووفقًا لمركز السلامة البحرية للاسطول الامريكي، تعرضت طائرة F / A-18F Super Hornet ذات المقعدين لحريق في المحرك، الاثنين، أثناء تحليقها على طول ساحل فيرجينيا الجنوبي الشرقي، ما أجبرها على العودة إلى القاعدة في فيرجينيا بيتش.

وهبطت الطائرة في "اوكينيا ناس" دون وقوع حوادث، وبدأ تحقيق في حادث طيران لتحديد سبب الحادث،

وقالت جينيفر كراج ، المتحدثة باسم سلاح الجو البحري في أتلانتيك، للموقع وزارة الدفاع الأمريكية الاخباري، الأربعاء، إنه لم تقع أي اصابات.

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قبل أسبوعين، ووقع حادث مماثل تقريبًا يتعلق بطائرة F / A-18F مختلفة.

وقال كراج إنه "من السابق لأوانه التكهن بالعوامل المسببة لحريق المحرك أثناء الطيران" في الطائرتين النفاثتين، لكن التحقيقات جارية.

وعادةً ما تحتوي طائرات البحرية الأمريكية على محركين لزيادة قدرتها على النجاة من مثل هذه الحوادث عندما تكون في البحر، ولا تعد الطائرة هورنت استثناءً، حيث يمكنها العودة إلى القاعدة على محرك واحد إذا كان الآخر يعاني من مشكلة.

وفي يوليو ، تحطمت سبع طائرات مقاتلة أمريكية مختلفة عبر فروع الخدمة المختلفة، كما شهدت طائرة تابعة للبحرية الامريكية حريقًا ثالثًا في المحرك في وقت سابق من الشهر الجاري عندما اضطرت طائرة هليكوبتر من طراز CH-53E Super Stallion من مشاة البحرية إلى الهبوط اضطرارًا في محطة مشاة البحرية الجوية في نيو ريفر في نورث كارولينا.