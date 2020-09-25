نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفتر يوجه باستئناف حركة طيران الشركات النفطية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر القائد العام "للجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر أوامره لجهاز حرس المنشآت النفطية، بالسماح باستئناف حركة الطيران الداخلي للشركات النفطية. وبموجب القرار الجديد، سيتم السماح بإستئناف حركة الطيران الداخلي للشركات النفطية فقط لنقل الموظفين والمستخدمين من الموانئ والحقول. يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط كانت قد رفعت حالة القوة القاهرة عن المنشآت النفطية عقب قيام حفتر بإصدار أوامر فتح حقول النفط بموجب اتفاق بين "الجيش الليبي" والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق متمثلا فى عضو المجلس أحمد امعتيق وهو ما رحبت به أطراف دولية وإقليمية.

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