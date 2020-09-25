بشعار أمريكا أولًا.. ترامب يوقع أمرًا جديدًا بشأن الرعاية الصحية

أعلن البيت الأبيض، مساء أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرًا تنفيذيًا خاصًا بقطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة تحت شعار "أمريكا أولًا".
وقال ترامب إن خطته للرعاية الصحية توفر خيارات أكثر للأمريكيين وتهدف إلى حماية الأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية موجودة مسبقًا والبحث عن وسيلة لمنع الفواتير الطبية المفاجئة.
وأضاف: "لتوفير الحماية لضمان الحماية للذين يعانون من ظروف موجودة مسبقًا بغض النظر عما إذا كان قانون الرعاية بأسعار معقولة غير دستوري أو الحماية التي يوفرها للظروف الموجودة مسبقًا باطلة ".
وتابع الرئيس الأمريكي: "يتضمن المخطط حماية للمواطنين من الفواتير المفاجئة وهي مصدر انعدام الأمن المالي لجميع الأمريكيين الذين لديهم تأمين لم يتم التعامل معه لمدة عامين حتى الآن".
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