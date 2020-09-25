الارشيف / أخبار عالمية

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سعود بن فهد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، وفاة الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي آل سعود.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان نشرته وكالة الأنباء "واس": انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / سعود بن فهد بن منصور بن جلوي آل سعود".

وأضاف البيان: "وسيصلى عليه – إن شاء الله – اليوم الجمعة الموافق 8 / 2 / 1442هـ في مدينة الرياض".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سعود بن فهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا