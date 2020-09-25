الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سعود بن فهد

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، وفاة الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي آل سعود.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / سعود بن فهد بن منصور بن جلوي آل سعود".

وأضاف البيان: "وسيصلى عليه – إن شاء الله – اليوم الجمعة الموافق 8 / 2 / 1442هـ في مدينة الرياض".